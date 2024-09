Die Comic-Figur Batman bekam als erster Superheld einen Stern auf dem Walk of Fame. Der Walk of Fame befindet sich in Los Angeles. Bei der Verleihung war unter anderem der US-Schauspieler Burt Ward anwesend. Der Schauspieler spielte Batman in der Fernseh-Serie aus den 1960er Jahren.

Seinen 1. Auftritt hatte Batman in den Detective Comics #27 im März 1939. Das war vor 85 Jahren. Erfunden wurde die Comic-Figur von dem Zeichner Bob Kane und dem Autor Bill Finger.