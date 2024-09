Morgen (25. September) feiert der US-Schauspieler Michael Douglas seinen 80. Geburtstag. Er gehört zu den wichtigsten und berühmtesten Schauspielern der Welt. Seine Karriere hat in den 1970er-Jahren angefangen. Michael Douglas hat in seiner Karriere als Schauspieler und Produzent gearbeitet. Er wurde 2 Mal mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Oscars sind eine der wichtigsten Film-Preis-Verleihungen auf der ganzen Welt. Sie finden jedes Jahr in Los Angeles statt.

Erfolgreicher Schauspieler

Mit 31 Jahren drehte er als Produzent das Psycho-Drama „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975). Der Film bekam 5 Oscars. Douglas hatte auch in vielen anderen Filmen und Serien mitgespielt. In Filmen wie den Krimi-Thriller “Wall Street”, oder Psycho-Drama „Basic Instinct“ spielte er an der Seite von Sharon Stone.

Der US-Schauspieler Michael Douglas ist schon länger mit der US-Schauspielerin Catherine Zeta-Jones zusammen. Sie haben beide zwei Kinder. Als UN-Friedens-Botschafter setzt sich Douglas mehr für Frieden auf der Welt ein.