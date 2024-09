Am Wochenende fand wieder der Laver Cup statt. Diesmal fand das Tennis-Turnier in Berlin statt. Bei dem Turnier trat eine Mannschaft aus Europa gegen eine Mannschaft aus der restlichen Welt an. Bereits zum 7. Mal fand das Turnier statt.

Das Team Europa konnte sich mit 13 zu 11 durchsetzen. Das entscheidende Spiel gewann der Spanier Carlos Alcaraz.