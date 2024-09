Heute (20. September) findet in Graz der „Klima-Streik“ statt. Den „Klima-Streik“ gibt es an vielen Orten weltweit. Start für den Klima-Streik ist um 14 Uhr beim Lend-Platz. Gemeinsam werden die Demonstrierenden vom Lend-Platz über die Kepler-Straße, die Wickenburg-Gasse und bis zum Opern-Ring gehen. Wie auch schon im Vorjahr werden Vertreterinnen und Vertreter der sozialen Organisation „LebensGroß“ am Klima-Streik teilnehmen. LebensGroß setzt sich stark für Klima-Maßnahmen ein, die allen Menschen helfen. Mit Verzögerungen im Straßen-Verkehr ist heute Nachmittag zu rechnen.

Auch am Wochenende gibt es in Graz Demonstrationen

Am Wochenende wird es in Graz 2 weitere Demonstrationen geben. Morgen (21. September) kommt es zum „Bass gegen Hass“. Die Veranstalterinnen und Veranstalter wollen ein Zeichen für Offenheit gegenüber allen Menschen setzen. Am Sonntag (22. September) wird der „Autofreie Tag“ in Graz gefeiert. Dabei gibt es eine gemeinsame Rad-Fahrt, die sogar über die Auto-Bahn führt. Die Strecke wird von der Polizei abgesperrt.