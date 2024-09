Die „Messe für Bildung und Beruf“ findet wieder statt. Am 3. und 4. Oktober findet sie in Feldbach statt. 2 Wochen später, am 17. Oktober findet die Messe in Bad Radkersburg statt. 2.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Die „Messe für Bildung und Beruf” findet bereits zum 10. Mal statt.