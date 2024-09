In Österreich fahren immer mehr Personen mit den öffentlichen Verkehrs-Mitteln. In keinem anderen Land in der EU werden die öffentlichen Verkehrs-Mittel so oft benutzt wie in Österreich. Das zeigt die Studie VCÖ-Analyse. VCÖ ist eine Organisation, die sich mit dem Verkehr in Österreich beschäftigt.

Platz 1 im Schienen-Verkehr

Im Durchschnitt fahren die Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr 2.160 Kilometer mit den öffentlichen Verkehrs-Mitteln. Damit ist Österreich auf Platz 1 in der EU. In Österreich wird weniger mit dem Auto gefahren. In Europa liegt die Schweiz auf Platz 1.

In Österreich wird mehr auf das Klima und die Umwelt geachtet. In manchen Regionen in Österreich soll die Verbindung des öffentlichen-Verkehrs verbessert werden.