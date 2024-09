Heute (19. September) wird das neue Verteiler-Zentrum von Amazon in der steirischen Gemeinde Premstätten eröffnet. Das ist eine Gemeinde im Süden von Graz. Die Gesamt-Fläche des neuen Verteiler-Zentrums beträgt 11.000 Quadrat-Meter. Das Verteiler-Zentrum befindet sich in der Nähe des Grazer Flughafens und der Abfahrt der Autobahn A9. Es handelt sich um das 1. Amazon-Verteiler-Zentrum der Steiermark.

Viele Paketen an Lieferungen

Im Verteiler-Zentrum werden Pakete und Lieferungen sortiert. Von dort aus werden sie weiter an die Kundinnen und Kunden geschickt. Das Amazon-Verteiler-Zentrum in Premstätten soll 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Sie werden versuchen, dass das Verteiler-Zentrum 24 Stunden täglich in Betrieb ist.