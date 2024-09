Am Grazer Jakomini-Platz wird spätestens Ende Oktober Burgerista wieder aufsperren. Momentan werden noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Burgerista ist eine Burgerladen-Kette aus Ober-Österreich.

Heute (13. September) sperrt ein weiterer Burger-Laden auf. In der Schönau-Gasse in der Nähe des Jakomini-Platzes sperrt der Laden Smah Up auf.