In der Grazer Annen-Straße wurde die neue Service-Stelle des Alpen-Vereins eröffnet. Der Alpen-Verein ist ein Verein, der sich für Sport-Interessierte im Bereich Wandern, Ski-Fahren, Mountain-Biken und Klettern einsetzt. Der Alpen-Verein veranstaltet viele gemeinsame Sport-Veranstaltungen wie zum Beispiel Wanderungen.

Neue Service-Stelle mit vielen Angeboten

Die Alpen-Verein-Standorte in der Sack-Straße und in der Schörgel-Gasse gibt es nicht mehr. Sie befinden sich alle am neuen Standort in der Annen-Straße. Bei der neuen Service-Stelle des Alpen-Vereins gibt es auch eine Bibliothek mit Büchern, Karten und Ausrüstungs-Gegenständen.