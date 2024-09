Vor 100 Jahren wurde die Farina-Mühle in Raaba bei Graz gegründet. Nach wie vor wird in Raaba Mehl gemahlen. Mittlerweile gehört die Farina-Mühle zur GoodMills Firmen-Gruppe. Diese ist in 7 Ländern Europas vertreten. Diese Firmen-Gruppe beschäftigt 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Standort in Raaba. Jedes Jahr werden dort rund 95.000 Tonnen Mehl gemahlen.