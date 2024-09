Am Dienstag (10. September) fand in den USA das TV-Duell zur Präsidentschafts-Wahl in den USA statt. Die Präsidentschafts-Wahl findet am 5. November statt. Zur Wahl stehen Donald Trump und Kamala Harris.

Kamala Harris kandidiert für die Demokratische Partei. Donald Trump ist der Kandidat der Republikanischen Partei. In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei.

Sehr erfolgreiche Sängerin

Auf den sozialen Medien meldete sich der Pop-Star Taylor Swift zu Wort. Sie steht hinter Kamala Harris und wird sie bei der Wahl unterstützen. Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit.