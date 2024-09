Am 26. September findet wieder die Grazer Herbst-Messe statt. Sie findet bis 30. September statt. Es werden viele Aussteller in den Messe-Hallen erwartet.

Am 1. Tag gibt es von 10 bis 13 Uhr freien Eintritt. Vergünstigte Eintritte gibt es am 27. September für Studenten und Pensionisten. Am 28. September gibt es für all jene, vergünstigten Eintritt, die in Trachten-Kleidung kommen. Am letzten Messe-Tag bekommen alle Familien vergünstigten Eintritt. Ein Tages-Ticket kostet 8 Euro.

Vergnügungspark und ein Nintendo-Stand

Neben einem Vergnügungs-Park wird es auch einen Nintendo-Stand geben. Auf 700 Quadratmetern gibt es 60 Spiel-Stationen. Unter anderem werden Karten-Spiele oder Video-Spiele angeboten. Bei der Herbst-Messe wird das neue Nintendo-Spiel „Echoes of Wisdom“ präsentiert.

Bungy-Jumping in 140 Meter-Höhe

In diesem Jahr kann jeder beim Bungy-Jumping mitspringen. Dazu wird es eine Challenge geben. Es wird aus einer Höhe von 140 Meter gesprungen. Beim Street-Food–Park gibt es Speisen und Getränke.

Tanzen und Workshops

Bei der diesjährigen Herbst-Messe wird auch wieder getanzt. Von 28. bis 29. September wird es unterschiedliche Tanz-Aufführungen geben. Außerdem wird es einen Schuh-Plattler-Wettbewerb geben, wo sich Tänzerinnen und Tänzer für den Steirerball in Wien bewerben können.