In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. September) ist in der deutschen Stadt Dresden ein Teil der Carola-Brücke eingestürzt. Das ist eine große Brücke über den Fluss Elbe. Die Menschen in Dresden wurden aufgerufen, sich von der Brücke fernzuhalten. Bei dem Einsturz sollen keine Menschen verletzt worden sein.

Kein Warm-Wasser in ganz Dresden

Beim Einsturz wurden 2 Leitungen für Fern-Wärme beschädigt. Dies hat zur Folge, dass es in ganz Dresden derzeit kein Warm-Wasser gibt. Es könnte sein, dass der Schaden erst morgen (Donnerstag) behoben sein wird.

Brücke über den Fluss Elbe

Die Carola-Brücke ist eine stark befahrene Brücke. Dort fahren Straßen-Bahnen, Autos und Fahrräder. Die Brücke ist bis auf Weiteres gesperrt. Wie es mit der Brücke weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Es wurden Untersuchungen gestartet, warum es zu dem Einsturz gekommen ist.