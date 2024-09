Am 19. September startet der steirische herbst 2024. Der steirische herbst ist eine wichtige Kultur-Veranstaltung, die jedes Jahr in Graz stattfindet. Dieses Jahr dauert er bis 13. Oktober. Das Motto für den steirischen Herbst heißt dieses Jahr „horror patriae“. Das soll zum Nachdenken über den Begriff „Vater-Land“ anregen.

Viele verschiedene Veranstaltungs-Orte

Wie immer wird es ein umfangreiches Programm mit unterschiedlichen Kultur-Veranstaltungen geben. Die Kultur-Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten in Graz statt. Darunter sind zum Beispiel das Forum Stadt-Park, die Helmut-List-Halle und viele andere Orte in Graz. Die Eröffnung wird im Leslie-Hof stattfinden.

Hunderte Künstlerinnen und Künstler werden beim steirischen herbst Auftritte machen.