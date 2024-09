Im Norden des südost-asiatischen Landes Vietnam hat ein Taifun schwere Zerstörungen verursacht. Insgesamt sollen mindestens 59 Menschen getötet worden sein. Weitere Menschen gelten als vermisst. Der Taifun heißt „Yagi“ und ist einer der stärksten Taifune seit längerer Zeit.

Nord-Vietnam und China betroffen

In Vietnam war zum Beispiel die Hauptstadt Hanoi betroffen. Tausende Bäume stürzten um und wurden entwurzelt. Teilweise ist der Strom ausgefallen. In der Provinz Phu Tho soll eine Brücke eingestürzt sein. Auch Regionen in China waren vom Taifun betroffen.