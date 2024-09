Ab heute (9. September) kann in Österreich die Briefwahl-Karte für die National-Rats-Wahl 2024 beantragt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Wahl-Karte zu beantragen. Der spätestmögliche Abgabe-Termin für die Brief-Wahl-Karte ist am 29. September. Entweder man schickt sie vorher rechtzeitig per Post ab, oder bringt sie an dem Tag bis 17 Uhr persönlich ins Wahl-Lokal.

Beim Beantragen Grund bekanntgeben

Beim Beantragen muss ein Grund wie zum Beispiel Arbeit am Wahl-Tag oder Gesundheitliche Gründe angegeben werden. Die Brief-Wahl-Karte kann man zum Beispiel beantragen, wenn man am Wahl-Tag nicht ins Wahl-Lokal gehen kann. Es wird nicht kontrolliert, ob der angegebene Grund tatsächlich korrekt ist oder nicht.

Mehrere Arten, um die Wahl-Karte zu beantragen

Eine Brief-Wahl-Karte kann zum Beispiel online auf der Internet-Seite https://www.wahlkartenantrag.at beantragt werden. Oder man beantragt die Wahl-Karte über die ID-Austria. Es ist auch möglich, die Wahl-Karte in der Gemeinde zu beantragen. Die Wahl-Karte kann man bis zum 25. September um 24 Uhr schriftlich beantragen.

Wahl-Lokale am Wahl-Tag müssen barrierefrei zugänglich sein

Für die National-Rat-Wahlen gibt es die Pflicht, dass jedes Wahl-Lokal barrierefrei zugänglich sein muss. Außerdem sind Informationen in leicht lesbarer Sprache verfügbar. Für Blinde und seh-behinderte Menschen gibt es die Möglichkeit einer Wahl-Schablone mit Braille-Schrift.