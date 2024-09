Die ost-steirischen Thermen sind auch im Sommer sehr beliebt. Die Rogner-Therme in Bad Blumau hat zum Beispiel so viele Gäste wie noch nie im Sommer gehabt. Auch die Heil-Therme Bad Waltersdorf, die Park-Therme Bad Radkersburg und die Therme Loipersdorf waren an vielen Sommer-Tagen ausgebucht.

In allen Thermen gibt es spezielle Angebote. Vielen Menschen gefällt die Kombination aus Erholung und Erlebnis, die in den Thermen angeboten wird. Thermal-Wasser gilt als gesund für den Körper. In allen Thermen gibt es medizinisch-therapeutische Angebote zur Steigerung des Wohlbefindens.