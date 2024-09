Am 7. September wird es am Haupt-Platz in Graz ein Straßen-Fußball-Turnier geben. Veranstaltet wird das Fußball-Turnier von der Caritas. Beim Turnier geht es darum, ein Zeichen für Inklusion und Integration zu setzen. Menschen sollen zusammen Sport machen können, unabhängig von ihrer Herkunft.

12 Mannschaften werden am Turnier teilnehmen. Darunter das österreichische Team, das bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft in Südkorea teilnehmen wird.