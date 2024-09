Diesen Freitag (6. September) startet mit dem Spiel Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens die NFL-Saison 2024-25. Es ist die 105. NFL-Saison. NFL ist die Abkürzung für National Football League. Dabei handelt es sich um die US-amerikanische Football-Liga.

Die NFL ist weltweit beliebt

Die NFL ist in den USA und weltweit sehr beliebt. Das Finale der NFL ist eines der am meisten gesehenen Sport-Veranstaltungen der Welt. Es wird „Super Bowl“ genannt und findet immer im Februar statt. In der NFL spielen 32 Mannschaften.

3. Meisterschaft in Folge ist das Ziel

Die Kansas City Chiefs werden versuchen, die 3. Meisterschaft in Folge zu gewinnen. Mit insgesamt 4 Meisterschaften gehört die Mannschaft aus Kansas zu den erfolgreichsten Football-Mannschaften der USA. Zu den bekanntesten Spielern der Chiefs gehört Patrick Mahomes. Er spielt auf der Position des Quarter-Backs.