Gestern (3. September) fand in Salzburg eine Diskussions-Runde zwischen den Kandidaten der großen Parteien für die Nationalrats-Wahl 2024 statt. Diskutiert über Themen wie Wirtschaft, Einwanderung oder Schulen haben die folgenden Politikerinnen und Politiker:

Karl Nehammer (ÖVP)

Werner Kogler (Die Grünen)

Andreas Babler (SPÖ)

Herbert Kickl (FPÖ)

Beate Meinl-Reisinger (Neos)

Sie versuchten den Zuhörenden zu erklären, welche Ideen ihre Parteien haben und warum die Menschen am 29. September für sie stimmen sollen. Am 29. September 2024 finden in Österreich die Wahlen zum National-Rat statt. Im National-Rat arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Landes. Sie beschließen die Gesetze, die in Österreich gelten.