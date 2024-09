Das Versicherungs-Unternehmen Swiss Re Institute hat bekanntgeben, welche Länder weltweit am meisten Geld für Unwetter-Schäden ausgeben. Österreich landet dabei auf Platz 4 weltweit. Jährlich müssen in Österreich mehr als 1,2 Milliarden Euro für Schäden durch Unwetter ausgegeben werden. Die Ausgaben für Unwetter-Schäden werden an der gesamten Wirtschafts-Leistung eines Landes gemessen.

Auf Platz 1 der Statistik sind die Philippinen. Jedes Jahr kommt es zu schweren Unwettern durch Taifune auf den Philippinen. Auf Platz 2 waren die USA und Thailand kam auf Platz 3.

Ausgaben für Umwelt-Schäden werden steigen

Durch den Klima-Wandel könnte es in den nächsten Jahren zu noch mehr Ausgaben für Unwetter-Schäden kommen. Im Jahr 2023 wurde weltweit so viel Geld für Umwelt-Schäden ausgegeben wie noch nie zuvor.