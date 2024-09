In den Bundes-Ländern Wien, Nieder-Österreich und Burgenland hat heute (2. September) das Schul-Jahr 2024-25 begonnen. In den restlichen österreichischen Bundes-Ländern beginnt das neue Schul-Jahr in einer Woche (9. September).

Die Herbst-Ferien in den österreichischen Schulen sind zwischen 27. und 31. Oktober geplant. Dies gilt erstmals gleichzeitig in allen österreichischen Bundes-Ländern.