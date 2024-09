Der Wirtschafts- und Kultur-Stadt-Rat Günther Riegler (ÖVP) hat mitgeteilt, was in der Stadt Graz für die Advents-Zeit 2024 geplant ist. Neu ist zum Beispiel, dass es am Karmeliter-Platz ein “Weihnachts-Dorf” geben soll. Im “Weihachts-Dorf” am Karmeliter-Platz sind 20 Hütten geplant. Dort wird es unter anderem Essens-Stände und andere Verkaufs-Stände geben. Geplant sind spezielle Licht-Installationen, die für ein angenehme Stimmung sorgen sollen.

Charity-Hütten werden aufgeteilt

Neu ist in der Advents-Zeit 2024 auch, dass die Charity-Hütten nicht nur am Eisernen Tor sich befinden werden. “Charity” ist Englisch und kann mit “Wohltätigkeit” oder “Gemein-Nützigkeit” übersetzt werden. Es handelt sich um Stände, bei denen Geld für bestimmte Projekte gesammelt wird.

Die Advents-Zeit mit Weihnachts-Märkten in Graz dauert vom 22. November bis 24. Dezember.