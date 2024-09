Die österreichische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen ist bei der WM in Kolumbien dabei

Zum 1. Mal in der Geschichte ist eine Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die WM der Unter-20-Jährigen in Kolumbien hat am 31. August begonnen.