In Thüringen und Sachsen hat es gestern (1. September) Landtags-Wahlen gegeben. Im Landtag arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Landes. Thüringen und Sachsen sind 2 Bundes-Länder im Osten von Deutschland.

AfD erreicht zum 1. Mal Platz 1 bei einer Landtags-Wahl

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat bei den Landtags-Wahlen in Thüringen den 1. Platz erreicht. Noch nie zuvor hatte es die Partei bei einer Landtags-Wahl auf Platz 1 geschafft. In Thüringen und Sachsen ist die AfD vom Verfassungs-Schutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Für Rechts-Extreme Personen sind nicht alle Menschen gleich. Sie haben Vorurteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit Behinderung oder Menschen anderer Religion. Im Bundes-Land Sachsen hat die AfD Platz 2 erreicht. Alle Parteien in Thüringen und Sachsen haben erklärt, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen.

Wagenknecht war früher bei der Partei „Die Linke“

In beiden Bundes-Ländern war zum 1. Mal die Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) dabei. Sahra Wagenknecht war lange Mitglied der Partei „Die Linke“. Erst vor Kurzem hat sie eine eigene Partei gegründet. In Thüringen erreichte das BSW 15,8 Prozent und in Sachsen 12 Prozent.

In beiden Bundes-Ländern werden die Politikerinnen und Politiker nach der Landtags-Wahl Gespräche über Zusammen-Arbeit führen. Zum Beispiel wird es darum, wer die zukünftigen Minister-Präsidenten sein werden.