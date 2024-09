Der Papst Franziskus reist ab heute (2. September) für insgesamt 12 Tage nach Südost-Asien, um dort mehrere Länder zu besuchen. Das 1. Land auf seiner Reise ist Indonesien. In Indonesien leben mehr als 200 Millionen Musliminnen und Muslime. Das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Freundschaftliche Beziehungen pflegen

Der Papst wird am Donnerstag unter anderem den Imam der Istiqlal-Moschee in der Haupt-Stadt Jakarta besuchen. Papst Franziskus möchte mit seinem Besuch ein Zeichen für freundschaftliche Beziehungen zwischen Christen und Muslimen setzen. Ein Imam ist ein Oberhaupt einer Gemeinschaft, die sich in einer bestimmten Moschee treffen. Er leitet das Gebet.

3 weitere Länder

Papst Franziskus wird auch die südost-asiatischen Länder Papua-Neuguinea, Ost-Timor und Singapur bereisen. Es ist die längste Reise für Papst Franziskus, seit er im Jahr 2013 zum Papst ernannt worden war. Papst Franziskus ist 87 Jahre alt.