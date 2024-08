Weil sich im Gaza-Streifen aufgrund der sehr schlechten hygienischen Bedingungen Krankheiten wie Polio ausbreiten, soll Israel an 3 Tagen hintereinander die Kampf-Handlungen unterbrechen. Ab 1. September soll es jeden Tag mehrere Stunden geben, in denen nicht gekämpft wird. Dies kündigte die Weltgesundheits-Organisation (WHO) an.

Die Zeit soll genutzt werden, um Kinder gegen Polio zu impfen. Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis. Die Krankheit ist auch bekannt als Kinder-Lähmung. Es handelt sich um eine nicht heilbare Krankheit, die als Virus übertragen wird. Mit der Impfung kann die Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.

Seit mehr als 10 Monaten gibt es Krieg im Gaza-Streifen

Im Gaza-Streifen herrscht seit Oktober 2023 Krieg. Israel versucht, die radikal-islamische Organisation Hamas zu bekämpfen. Dabei sollen bisher zehntausende Menschen getötet worden sein.