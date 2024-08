In Fehring in der Südost-Steiermark wird von 5. bis 8. September 2024 das bekannte „Most+Jazz“-Fest stattfinden. Beim „Most+Jazz“-Fest gibt es an 17 Orten in Fehring Jazz-Musik und andere Musik-Genres zu hören. Ein wichtiger Teil des „Most+Jazz“-Fest ist die Kulinarik. Damit ist das Essen und Trinken gemeint, das beim Fest angeboten wird. Beim „Most+Jazz“-Fest wird es viele regionale Spezialitäten geben.

Wichtiges Fest für die Region

Das „Most+Jazz“-Fest gibt es bereits seit 26 Jahren. Es findet immer in der südost-steirischen Klein-Stadt Fehring statt. Für das „Most+Jazz“-Fest müssen Eintritts-Karten gekauft werden. Diese gibt es zum Beispiel bei Ö-Ticket zu kaufen.