Am Samstag (31. August) wird am Grinzinger Friedhof in Wien der Unternehmer und Fernseh-Star Richard Lugner beerdigt. Die Beerdigung wird von den Fernseh-Sendern ORF III, ATV, Puls 24 und Joyn übertragen. Zuerst wird es eine Kirchen-Messe im Wiener Stephans-Dom geben. Anschließend

Bekannte Persönlichkeit

Richard Lugner war ein Bau-Unternehmer und eine der bekanntesten Fernseh-Persönlichkeiten Österreichs. Besonders bekannt ist Lugner für seine Auftritte im Fernsehen und beim Opern-Ball. Über das Leben seiner Familie hat es auf ATV eine eigene Sendung mit dem Namen “Die Lugners” gegeben. Von der Serie wurden rund 100 Folgen produziert.