Am 9. September 2024 startet in der Steiermark das neue Schul-Jahr 2024-25. Dann wird auch die neue AHS Reininghaus eröffnet. Es ist die 1. komplett neue Schule in Graz seit 33 Jahren.

Der Bau der AHS Reininghaus hat nicht ganz 2 Jahre gedauert. Einige der Sport-Flächen befinden sich auf dem Dach der neuen Schule. Die neue Schule befindet sich im Stadt-Teil Reininghaus, in dem seit einigen Jahren viele neue Gebäude und eine Straßen-Bahn-Linie gebaut wurden.