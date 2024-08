Vom 5. bis 7. September findet in Wien das Pop-Festival „Waves Vienna“ statt. An 10 Veranstaltungs-Orten am Wiener Gürtel wird es über 100 Auftritte geben. Der Wiener Gürtel ist eine große Straße in Wien. Das „Waves Vienna“ findet unter anderem in den Veranstaltungs-Orten „B72“, „Chelsea“ oder „The Loft“ statt.

Viele Bands

Zu hören werden Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zu sehen sein. Ein besonderer Schwerpunkt beim „Waves Vienna“ ist das Land Kolumbien. Etliche Bands aus dem südamerikanischen Land werden in Wien spielen. Mit dabei wird auch die Wiener Band „Ischia“ sein. Die Band wird ihr 1. Album präsentieren.