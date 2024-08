In dem Schweizer Ort Zermatt könnte es in Zukunft möglicherweise Eintritts-Karten für Tages-Gäste geben. Überlegt wird, ob Gäste dann 13 Euro Eintritt zahlen muss. Dies würde aber nur gelten, wenn sie 1 Tag bleiben. Zermatt möchte es schaffen, dass mehr Gäste länger als 1 Tag im Ort bleiben. Die 13 Gebühr müssen derzeit von Gästen bezahlt werden, die 3 Tage oder länger in Zermatt bleiben.

Sollte die Tages-Karte eingeführt werden, soll es Ausnahmen geben. Zum Beispiel, wenn man jemanden in Zermatt kennt und besucht.

Die Einheimischen beschweren sich

Der Grund für die Überlegungen ist, dass sich die Einheimischen über die vielen Tages-Gäste in Zermatt beschweren. Ob die Tages-Eintritt-Karte wirklich eingeführt wird, ist noch unklar.

Matterhorn weltweit bekannt

Zermatt ist ein weltweit bekannter Ski-Ort in der Schweiz. Dort befindet sich unter anderem das berühmte Matterhorn. Dies ist der Berg, der auf dem Logo der Schweizer Süßigkeit Toblerone abgebildet war.