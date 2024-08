Die Preise für Gold sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Der Preis für 1 Unze Gold an der Börse in London betrug 2.524 Dollar (2.270 Euro). 1 Unze entspricht ungefähr 31 Gramm. Im Vergleich zum Jahr 2018 zum Beispiel ist der Preis um das Doppelte gestiegen. Expertinnen und Experten erwarten, dass der Gold-Preis bis 2025 noch weiter steigen wird.

Gute Anlage-Möglichkeit

Der Kauf von Gold gilt als sichere Anlege-Möglichkeit. Dass Gold an Wert verliert, ist viel unwahrscheinlicher als bei anderen Geld-Anlage-Möglichkeiten. Experten glauben, dass der Wert von Gold in den nächsten Jahren stabil bleibt.