Morgen (27. August) wird die Europa-Meisterschaft im Freestyle-Kanu-Fahren beginnen. Bei der Veranstaltung werden Sportlerinnen und Sportler in einer künstlich angelegten Welle im Mühlgang Kunst-Stücke aufführen. Der Mühlgang ist ein Kanal rechts der Mur. Die künstlich angelegte Welle hat den Namen “Muglwave” und befindet sich in Graz-Puntigam.

Beim Freestyle-Kanu wird das Kanu auf einer Welle gesurft. Dabei machen die Sportlerinnen und Sportler unterschiedliche Figuren und Kunst-Stücke.

Menschen aus 14 Ländern sind bei der EM dabei

Die Sport-Veranstaltung wird am Dienstag (27. August) um 16 Uhr mit der Eröffnung am Karmeliter-Platz beginnen. Am Mittwoch (28. August) werden die Wett-Bewerbe beginnen. Mit dabei sind Sportlerinnen und Sportler aus 14 Ländern. Die Europa-Meisterschaft endet am Samstag (31. August).