Nach einem Höhlen-Einsturz am Gletscher Breidamerkurjökull in Island wurde 1 Tourist getötet und 1 Tourist schwer verletzt. Nach 2 weiteren Personen wird derzeit gesucht. Die Eis-Höhle befindet sich am Gletscher Breidamerkurjökull. Als Touristen dort unterwegs waren, stürzte die Eis-Höhle plötzlich ein.

Beliebtes Ziel in Island

Die Gegend rund um den Breidamerkurjökull-Gletscher ist sehr beliebt bei Touristen. In der Gegend wurden zum Beispiel Teile der Filme „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ oder „Tomb Raider“ mit Angelina Jolie gedreht.