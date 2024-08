Am Sonntag (25. August) hat die militärisch-politische Gruppe Hisbollah den Staat Israel angegriffen. Israel war auf den Angriff vorbereitet und konnte dadurch schwere Schäden verhindern. Um dies zu schaffen, setzte Israel 100 Kampf-Flugzeuge ein. In Israel hat gestern für mehrere Stunden der Notstand gegolten. In den Städten in Nord-Israel wurden die Schutz-Bunker geöffnet. Der Flughafen in Tel Aviv wurde für einige Stunden gesperrt.

Feindschaft zwischen Hisbollah und Israel

Die Hisbollah ist eine Gruppe aus dem Libanon. Zu ihr gehört ein politischer und ein militärischer Teil. Die Hisbollah und Israel sind verfeindet. Im Jahr 2006 haben Israel und die Hisbollah einen Krieg geführt, der 1 Monat dauerte. Seit dem 7. Oktober 2023 schießt die Hisbollah immer wieder Raketen nach Israel. Dafür greift auch Israel immer wieder Ziele im Libanon an.

Die Hisbollah kündigte an, dass die gestrigen Angriffe ein erster Teil waren. Was Israel in Zukunft befürchten muss, ist unklar.