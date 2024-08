In den USA wird bei bargeldlosen Zahlen automatisch Trinkgeld hinzugefügt. In Österreich ist das nicht der Fall. Immer mehr Menschen zahlen bargeldlos. Das ist besonders seit der Covid-19 Pandemie so. Dadurch gibt es immer weniger Trinkgeld. Laut Umfragen ging das Trinkgeld um bis zu 70 Prozent zurück.

Die Hotel-Kette „Falkensteiner“ bietet einen Trinkgeld-Service an. Hotel-Gästen werden pro Nacht und Zimmer 10 Euro auf die Rechnung aufgebucht. Sie haben die Möglichkeit, diesen Betrag rückgängig machen, zu verringern oder zu erhöhen.