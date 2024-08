Am 9. Oktober wird das 2. älteste Theater in der Stadt Graz als „Theaterhaus“ wiedereröffnet. Gegründet wurde es als „Theater des Grazer Gesellenvereins“ im Jahr 1860. Nach 1914 wurde es wieder geschlossen. Das Theater befindet sich in einem Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz.

Zusammenarbeit

Das Team von „Theater Quadrat“ und „aXe“ haben die Neu-Eröffnung gemeinsam durchgeführt. Es soll in Zukunft einen barriere-freien Zugang geben. In den renovierten Räumlichkeiten gibt es Platz für 80 Gäste. Am 9. Oktober soll das Theater offiziell eröffnet werden.