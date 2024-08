Das Handy wird in Österreich auch im Bett und am Klo verwendet. Dies zeigte eine Umfrage der Cyber-Sicherheits-Firm NordVPN. Jede 2. befragte Person nimmt zum Beispiel das Handy mit auf Klo. Zum Beispiel, um E-Mails zu lesen oder Spiele zu spielen. 3 von 4 befragten Personen nehmen das Handy mit ins Bett.

Zu viel Zeit am Handy ist schädlich

Immer mehr Menschen verwenden das Handy mehr als es empfohlen ist. Wenn das Handy ununterbrochen verwendet wird, kann dies schädlich für die Gesundheit sein.

Bei vielen Menschen sind die Sicherheits-Einstellungen am Handy zudem nicht korrekt eingestellt. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass persönliche Daten am Handy in Gefahr sind.