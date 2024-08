Am 26. August wird die Wiener Band 5/8erl in Ehr‘n ein Konzert im Ragnitz-Bad in Graz spielen. Das Konzert wird um 18 Uhr beginnen. Als Ticket reicht es, eine Eintritts-Karte für das Ragnitz-Bad zu kaufen.

Auf Wienerisch

Die Musik-Gruppe ist bekannt für ihre Lieder auf Wienerisch. Die Musik-Gruppe 5/8erl in Ehr‘n verbindet die Musik-Stile Jazz, Soul und Blues.