Der Partei-Tag der Demokratischen Partei startet heute (19. August) in der Stadt Chicago. Dabei wird Kamala Harris offiziell zur Präsidentschafts-Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ernannt.

Politiker halten Reden am Partei-Tag

Beim Partei-Tag werden viele wichtige Demokratische Politikerinnen und Politiker Reden halten. Geplant ist, dass die ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama sowie der aktuelle Präsident Joe Biden sprechen werden. Kamala Harris wird am Donnerstag (22. August) eine Rede halten.

In den 4 Tagen sollen insgesamt 5.000 Mitglieder der Demokratischen Partei in Chicago dabei sein. Zusätzlich werden an allen 4 Tagen viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.