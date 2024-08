Japans Regierungs-Chef Fumio Kishida hat seinen Rücktritt angekündigt. Er ist seit insgesamt 3 Jahren im Amt. Im September finden in Japan Wahlen statt. Kishida wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Fumio Kishida ist Teil der LDP-Partei. Diese ist seit 1955 fast ununterbrochen in Japan an der Macht.

Wer der Nachfolger von Kishida wird, ist noch nicht bekannt. Die LDP-Partei wird im September eine interne Wahl abhalten.