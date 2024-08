Gestern Abend (7. August) wurde bekannt, dass die Taylor Swift Konzerte im Ernst-Happel-Stadion wegen eines geplanten Terror-Anschlages abgesagt werden müssen. Es gab Hinweise, dass 2 junge Männer einen Anschlag in Wien und auf das Konzert geplant hatten. Von heute (8. August) bis Samstag (10. August) hätten 3 Konzerte des US-Popstars Taylor Swift stattfinden sollen.

Nach Gesprächen mit der Polizei und dem Verfassungs-Schutz hat die Veranstaltungs-Firma Barracuda entschieden, die Konzerte abzusagen.

2 Festnahmen

Die Polizei konnte 2 Verdächtige festnehmen. Bei einem Mann soll es sich um einen 19-Jährigen handeln, der dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen hat. Der Islamische Staat (IS) ist eine Terror-Gruppe. Für den IS haben Menschen-Rechte keine Bedeutung. Anhänger des IS führen weltweit immer wieder Terror-Anschläge durch. Die Polizei konnte eine weitere Person verhaften.

Die Ermittlungen gehen weiter. Es ist möglich, dass noch weitere Personen an der Planung des Terror-Anschlages beteiligt waren.

Geld für Eintritts-Karten wird zurückbezahlt

Das Geld für die Eintritts-Karten wird zurückerstattet. Dabei wird nur das Geld für die Eintritts-Karten zurückgegeben. Das Geld für die Fahrt nach Wien und die Übernachtungs-Kosten werden nicht zurückbezahlt.