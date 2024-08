Immer mehr Menschen sind mit elektrischen Scootern (E-Scootern) unterwegs. Das sind Roller, die mit einem Motor fahren. In vielen Städten gibt es Angebote, bei denen man sich einen E-Scooter ausleihen kann. Die Menschen sind dadurch schneller unterwegs.

In Feldkirchen bei Graz gibt es seit März 2024 Stationen für E-Scooter. Da das Angebot so gut genutzt wird, sind 2 weitere Stationen geplant. In Graz sind bislang keine Stationen in Planung. Dort ist das Verleihen von E-Scootern verboten.