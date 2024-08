Zu einem seltenen Fund kam es in Florida (USA). Ein Spazier-Gänger entdeckte 25 Pakete mit Kokain an der Küste Floridas (USA). Der Fund ist beinahe 1 Millionen Euro wert. Wie die Pakete dorthin kamen, steht auch schon fest. Der Hurrikane „Debby“ der momentan durch Florida (USA) zieht, hat die Pakete an die Küste geweht. Der Bundes-Staat Florida befindet sich im Süden der USA.

Ein Hurrikan ist ein Wirbel-Sturm. Er kommt vor allem in tropischen Gebieten vor. Jedes Jahr ziehen mehrere Hurrikans über diese Gebiete.