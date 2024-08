Über 3 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer wurden im 1. Halb-Jahr 2024 in Graz gezählt. Alleine bei der Kepler-Brücke waren es in diesem Zeit-Raum über 800.000 Rad-Fahrerinnen und Rad-Fahrer. Am Montag (5. August) wurde bei der Kepler-Brücke der millionste Rad-Fahrer gezählt. Gemessen wurde das mit der neuen Fahrrad-Zähl-Stelle.