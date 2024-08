Red Bull Salzburg konnte das Champions-League-Qualifikations-Hin-Spiel gegen die niederländische Fußball-Mannschaft Twente Enschede mit 2 zu 1 Toren gewinnen. Die Tore für Salzburg schossen 2 Mal der Däne Maurits Kjaergaard.

Am 13. August findet das Rück-Spiel in Enschede (Niederlande) statt. Sollte Salzburg weiterkommen, treffen sie in der nächsten Runde entweder auf die Glasgow Rangers oder Dynamo Kyiev.

Fußball-Champions-League

Die Fußball-Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.