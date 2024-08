In einigen Billa-Filialen gibt es seit einiger Zeit die „Stille Stunde“. Die „Stille Stunde“ soll es jetzt in 8 weiteren Billa-Filialen geben. In der „Stillen Stunde“ werden die akustischen und visuellen Reize verringert. Das bedeutet, dass das Radio und Beleuchtung für eine Stunde ausgeschalten wird. Es wird versucht, die Geräusche so gut wie möglich zu vermeiden.

In Ruhe einkaufen können

Die „Stille Stunde“ ist vor allem für Menschen mit Autismus gedacht. Für Menschen mit Autismus können viele Geräusche und Beleuchtung eine große Belastung sein. Auch der Kontakt mit vielen Menschen können ein Problem sein. Die „Stille Stunde“ gibt es immer am Nachmittag.

Verschiedene Formen von Autismus

Autismus ist eine Beeinträchtigung. Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen. Oftmals haben Autisten Probleme im Kontakt mit anderen Menschen. Manchmal haben Menschen mit Autismus besondere Begabungen. Zum Beispiel, sich bestimmte Dinge besonders gut zu merken.