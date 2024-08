Von 11. bis 17. August findet in Graz die Dodge-Ball-Weltmeisterschaft statt. Dodge-Ball ist die amerikanische Variante vom Spiel Völker-Ball. Einen sogenannten Frei-Geist wie beim Völker-Ball-Spiel gibt es beim Dodge-Ball nicht.

Mehr als 150 Teams aus 50 Nationen aus der ganzen Welt werden daran teilnehmen. Gespielt wird in der Blue-Box und im Sport-Park in Graz. Das Finale findet am Sonntag (17. August) statt.