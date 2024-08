Im Katschberg-Tunnel wurden gestern (4. August) 170 Personen evakuiert. Evakuieren ist ein anderes Wort für in Sicherheit bringen. Der Grund war, dass ein Auto Probleme hatte und beim Abstellen in der Pannen-Bucht zu brennen begann. Als die Feuerwehr-Kräfte beim Auto waren, stand das Auto in Voll-Brand. Der Brand konnte gelöscht werden.

Zur Beruhigung etwas Musik

Die Personen im Tunnel wurden in einen Sicherheits-Bereich gebracht. In der Warte-Zeit spielte eine anwesende Personen mit seiner Zieh-Harmonika das Lied „Auf der Autobahn“. Die Menschen blieben ruhig und warteten auf die Anweisungen der Sicherheits-Kräfte. Bei der Evakuierung des Tunnels wurde niemand verletzt. Der Katschberg-Tunnel war für 4 Stunden gesperrt.

Der Katschberg-Tunnel ist ein fast 6 Kilometer langer Tunnel zwischen den österreichischen Bundes-Ländern Kärnten und Salzburg.